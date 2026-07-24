300 участници се готвят за второто издание на скоростното изкачване "Тодорка вертикал"

Второто издание на скоростното изкачване на пистите "Тодорка" и "Томба" в Пирин очаква над 300 участници. Надпреварата, организирана от спортен клуб "АлПиринСки" и най-добрия ни състезател по ски-алпинизъм Никола Калистрин ще се проведе в съботния ден по пистите над Банско.

Близо 150 са смелчаците, които ще се борят на класическото трасе на "Тодорка вертикал" - 2.8 км. Сложността в състезанието идва от директната денивелация, като разликата между старта и финала са уникалните 931 м. Началната точка на надпреварата е Бъндеришка поляна, а финалът е на горната станция на лифта "Бъндерица 2". Предизвикателното състезание стартира в 9:30 часа, като организаторите са поставили контролно време от 2 часа, в което бегачите трябва да са стигнали до междинната станция на лифта "Бъндерица", намиращ се на 630 м денивелация от старта, като след това продължат нагоре в оставащите 300 м изкачване.

В класирането ще бъдат отличени, както елитните бегачи, така и най-добрите при юношите до 16 и до 19 години, както и най-бързите по декади - от над 40 до над 70 години.

След края на дългото изкачване на "Тодорка вертикал" е състезанието, организирано специално за децата, като там има записани 160 малки участници. Часът на тяхната изява е точно 12, като преди това има организирана задължителна загрявка. Малките любители на бягането ще се пуснат на дистанция от 300 метра, но със 100-метрова денивелация. Стартът и за тях е на Бъндеришка поляна, а финалът е на пресичането на писта "Томба" с асфалтовия път. Участието в тази дистанция е абсолютно безплатно, а всяко дете, което достигне до финала ще получи специална награда. Така организаторите искат да стимулират бъдещите любители на планинското бягане и изкачване, и здравословния начин на живот.

Вижте какво да очаквате от надпреварата във видеото.