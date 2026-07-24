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Общество
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Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
14:00, 24.07.2026
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
13:22, 24.07.2026
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
13:13, 24.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
12:50, 24.07.2026
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
10:43, 24.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:17 мин.
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Спортни новини 24.07.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 24.07.2026
Спорт
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12:23, 24.07.2026
Изтребител обезвреди дрон в румънското въздушно пространство
12:15, 24.07.2026
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал...
12:12, 24.07.2026
Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата
12:10, 24.07.2026
Психолози ще работят с 11-годишната Наталия след отвличането ѝ
12:05, 24.07.2026
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на...
11:56, 24.07.2026
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща...
11:33, 24.07.2026
Тир, превозвал 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от полицията...
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#спортни новини
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Спортни новини 22.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 22.07.2026
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12:30, 22.07.2026
Спортни новини 22.07.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 22.07.2026
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10:41, 24.07.2026 (обновена)
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Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
12:55, 24.07.2026 (обновена)
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12:12, 24.07.2026
Чете се за: 02:50 мин.
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Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща...
11:56, 24.07.2026
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По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и...
12:37, 24.07.2026
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11:26, 24.07.2026
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
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