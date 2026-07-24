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Тир, превозвал 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от полицията заради опасна техническа неизправност

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Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната

Тир, превозвал 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от полицията заради опасна техническа неизправност
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Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната, съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция" във Фейсбук страницата си.

Само през вчерашния ден са проверени 258 моторни превозни средства и 289 водачи и пътници. Установени са 24 технически неизправни товарни автомобила, като при 5 от тях неизправностите са били опасни. Съставени са 105 акта и фиша.

Констатирани са 39 случая на неизползване на обезопасителни системи, издадени са 7 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

Особено тревожен е случаят на товарен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, който е спрян от движение заради опасна техническа неизправност – липсвали са пет закрепващи елемента на едно от колелата. Подобна неизправност е създавала реален риск от тежък пътен инцидент.

Контролът продължава. Целта е ясна – да не се допуска движението на технически неизправни превозни средства и да се гарантира безопасността на всички участници в движението, посочват от ГДНП.

#опасна техническа неизправност #спрян #тир #пропан-бутан

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