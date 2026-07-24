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В Сан Диего започна фестивалът "Комик-Кон"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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По света
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Снимка: БТА
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В Сан Диего, Калифорния, започна фестивалът "Комик-Кон". Някога събитие за любителите на комикси, днес Комик-Кон е глобален феномен, който събира почитателите на поп културата.

Очаква се тази година в Сан Диего да се съберат над 130 хиляди души. Най-запалените фенове прекарват месеци в подготовка на костюма си - обикновено вдъхновен от популярен герой от комикс.

С годините фестивалът се превърна и в сцена, от която популярни филмови продуценти да обявяват бъдещите си продукции.

Тази година специални гости ще бъдат актьорите от "Стар Трек", за да отбележат 60-та годишнина на космическата сага.

#Комик Кон #Калифорния #Сан Диего

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