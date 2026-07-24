БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 24.07.2026 г., 09:10 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Други спортове
Запази
Спортни новини 24.07.2026 г., 09:10 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
1
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
3
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
4
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
5
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
6
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 23.07.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 23.07.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 23.07.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 23.07.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 22.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 22.07.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 22.07.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 21.07.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 21.07.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 21.07.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 21.07.2026 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година НА ЖИВО: Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Спор за мерките по Околовръстното на Пловдив: Граждани оспорват...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Масирани руски удари в Източна Украйна
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Кичка Будурова: Публиката ми дава сила – тя дава живот на...
Чете се за: 06:05 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ