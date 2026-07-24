Пожарните хидранти преди огненото лято: Готови ли сме за бърза реакция?

Пожарните хидранти са ключови за овладяването на огнените стихии, особено през летния сезон. От началото на годината при близо две трети от пожарите екипите са се налагало да презареждат с вода, което прави изправността на хидрантите решаваща.

Инспектор Мария Сарафова, РДПБЗН – Благоевград: „При по-голямата част от пожарите водата в пожарните автомобили свършва бързо и се налага да ги водоснабдяваме от хидрантите, за да има ефективно пожарогасене.“

От пожарната обясняват, че хидрантите се проверяват регулярно – както при инспекции на обекти, така и по време на пожаротактически занятия. Всяка районна служба разполага с карта на хидрантите, а при установени неизправности се уведомява ВиК.

Инспектор Мария Сарафова, РДПБЗН – Благоевград: „Ако забележим, че няма достатъчно вода или съоръжението е компрометирано, информираме ВиК. Разчитаме и на гражданите да не паркират в радиус от поне 5 метра около хидрантите, за да осигурят достъп при инцидент.“

В малките населени места достъпът до всеки хидрант е още по-важен, защото често няма резервни водоизточници.

Александър Стаменов, кмет на село Падеш: „Хидрантите в селото са в много добро състояние и редовно следим за тяхната изправност. След големите пожари миналата година се убедихме колко са важни. Най-важното е пред тях да не се паркират автомобили, защото това може да забави реакцията на пожарникарите.“

От пожарната напомнят, че проверките на хидрантите продължават през целия пожароопасен сезон, а гражданите трябва незабавно да сигнализират при забелязани неизправности или при възникване на пожар.