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ЗАПАЗЕНИ

Пожарните хидранти преди огненото лято: Готови ли сме за бърза реакция?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Чете се за: 02:02 мин.
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Пожарните хидранти са ключови за овладяването на огнените стихии, особено през летния сезон. От началото на годината при близо две трети от пожарите екипите са се налагало да презареждат с вода, което прави изправността на хидрантите решаваща.

Инспектор Мария Сарафова, РДПБЗН – Благоевград: „При по-голямата част от пожарите водата в пожарните автомобили свършва бързо и се налага да ги водоснабдяваме от хидрантите, за да има ефективно пожарогасене.“

От пожарната обясняват, че хидрантите се проверяват регулярно – както при инспекции на обекти, така и по време на пожаротактически занятия. Всяка районна служба разполага с карта на хидрантите, а при установени неизправности се уведомява ВиК.

Инспектор Мария Сарафова, РДПБЗН – Благоевград: „Ако забележим, че няма достатъчно вода или съоръжението е компрометирано, информираме ВиК. Разчитаме и на гражданите да не паркират в радиус от поне 5 метра около хидрантите, за да осигурят достъп при инцидент.“

В малките населени места достъпът до всеки хидрант е още по-важен, защото често няма резервни водоизточници.

Александър Стаменов, кмет на село Падеш: „Хидрантите в селото са в много добро състояние и редовно следим за тяхната изправност. След големите пожари миналата година се убедихме колко са важни. Най-важното е пред тях да не се паркират автомобили, защото това може да забави реакцията на пожарникарите.“

От пожарната напомнят, че проверките на хидрантите продължават през целия пожароопасен сезон, а гражданите трябва незабавно да сигнализират при забелязани неизправности или при възникване на пожар.

#пожарни хидранти #Бърза реакция #съоръжение

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