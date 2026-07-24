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Томас Райс: Дадохме много възможности на Апоел

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Старши треньорът на Лудогорец коментира загубата с 0:2 от Апоел Тел Авив в първия мач от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите

томас райс дадохме възможности апоел
Снимка: БТА
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Новият старши треньор на Лудогорец Томас Райс отдаде на грешките в защита загубата с 0:2 от Апоел Тел Авив в първия мач от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

"Първите 20 минути не играхме толкова зле. Стояхме добре в защита, но трябваше да създаваме повече положения пред тяхната врата. Позволявахме им да стигат лесно до нашата врата. Мога да поздравя Апоел за победата, тя бе заслужена", каза германецът.

"Аз съм тук от 11 дни. Имаме играчи, които се завръщат в контузии. Направихме много леки грешки, позволихме им да центрират прекалено лесно. Ще работим върху това, но трябва време", добави той.

"За следващия мач няма как да имаме много по-различни играчи от тези, с които разполагахме днес. Мисля, че е възможно Кайо Видал да се завърне скоро. Трябва да се развиваме. На реванша трябва да се защитаваме по-добре при центрирания и да създаваме много повече възможности. Мислим за следващия мач и ако държим повече топката, ще можем да създаваме и повече шансове", коментира Райс по повод предстоящия след седмица реванш в Разград.

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