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Депутатите обсъдиха на второ четене държавния бюджет

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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депутатите обсъдиха второ четене държавния бюджет
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Повече от 13 часа отне на депутатите, за да обсъдят държавния бюджет на второ четене. Утре текстовете ще бъдат гласувани, включително и отхвърлените още на бюджетна комисия предложения на опозицията. Между двете четения бяха внесени 69 предложения от различните партиини формации. Повечето от тях бяха отхвърлени.

Днес депутатите коментираха различни аспекти на бюджета - от парите за спорт, през парите за здравеопазване до заложения висок дълг. Повечето от предложенията на опозицията бяха свързани с искания за допълнителни средства по различни направления - за ремонт на пътища, за подпомагане на младите семейства, за ремонт на храмове, за повече социални плащания.

Въпреки че присъства на обсъждането вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев не взе думата. Очаква се утре управляващите отново да отхърлят предложенията на опозоцията. Причината - финансовата рамка вече е подготвена и трудно може да бъде променена. Вицепремиерът Донов обаче даде заявка още на бюджетна комисия, че ще има реални реформи и повече пари по различни направления в следващия бюджет.

Новият бюджет е рекорден - заложените разходи достигат почти 57 млрд. евро, а дефицитът е повече от 7,2 млрд. евро или 5,7% от БВП. Както опозицията, така и управляващите обаче очакват, че недостигът на средства ще бъде по-малък от заложения, заради подценени приходи и трудно изпълними капиталови разходи.

Сред промените заложени в бюджета е промяната на методиката, по която се изчислява трудовия стаж - по часове, а не по календарни дни. От опозицията предупредиха, че това ще засегне хората, които работят почасово сред които млади родители, пенсионери и учащи. От управляващите обаче контрираха, че така се внася справедливост спрямо хората, които работят на пълен работен ден и че се изсветлява икономиката.

В бюджета е заложено и отпадане на механизма за повишаване на минималната работна заплата. Очаква се за следващия бюджет да бъде предложен нов начин за нейното бъдещо индексиране. До този момент не е постигнат консенсус между синдикати и работодатели по темата.

Управляващите се отказват от идеята да сложат таван на заплащането на ръководителите на държавните компании. Аргументът им, е че има ръководители на дружества, които заслужават да получават по-висока заплата от президента, тъй като компаниите им са успешни. Вчера в зала беше даден пример с Ръководството за въздушно движение.

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