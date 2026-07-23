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Ще се изработи план за възстановяване на въжените линии на "Алеко 1" и "Княжево-Копитото" на Витоша

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за възстановяване на въжените линии „Алеко 1“ и „Княжево–Копитото“ на Витоша.

Планът за „Алеко 1“ предвижда възстановяването на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждането на нови станции и необходимата инфраструктура.

При „Княжево–Копитото“ се предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия, както и изграждането на ново трасе на кабинковия лифт.

Любомир Георгиев, зам.-кмет на Столична община: „Това е първата стъпка от процедура, която тепърва ще преминава през съгласувателни процедури с държавата. На този етап практически Общинският съвет казва: „Добре, можете да направите план – на администрацията, на нас, с това задание“. И тепърва ще видим какво представлява този план. Той ще получи ли съгласовките на различните държавни институции и чак когато това нещо бъде свършено, ще го разгледаме и ще кажем: „Да, одобряваме го, не го одобряваме, трябва да се направят промени и т.н.“ Това е зелена светлина за изработване на план.“

#въжени линии #Витоша #лифт

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