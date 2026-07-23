Ще се изработи план за възстановяване на въжените линии на "Алеко 1" и "Княжево-Копитото" на Витоша

Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за възстановяване на въжените линии „Алеко 1“ и „Княжево–Копитото“ на Витоша.

Планът за „Алеко 1“ предвижда възстановяването на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждането на нови станции и необходимата инфраструктура.

При „Княжево–Копитото“ се предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия, както и изграждането на ново трасе на кабинковия лифт.