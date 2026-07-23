Ранен щъркел получи помощ след намеса на БНТ

История с щастлив край след намесата на наш екип. Семейство от столичния квартал "Бенковски" приюти в дома си ранен щъркел.

Вместо бързо и адекватно решение обаче попада в омагьосан кръг, прехвърляне от институция в институция без ясно решение как да се помогне на птицата.

След намесата на БНТ щъркелът вече е преместен в спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Росица Петрова излиза на разходка с децата си, когато на улицата, пред дома им в столичния квартал "Бенковски" вижда щъркел, видимо ранен.

Росица Петрова: "Изглеждаше, че не може да лети, притеснихме се за него дали всичко е наред, и за това го вкарахме в нашия двор. И да потърсим помощ, което се оказа доста трудно."

Спасяването на щъркела обаче се оказва нелека мисия.

Виктор Петров:" "Първо се обадих на 112, оттам ме свързаха с РИОСВ, казаха, че в момента нямат транспорт с какво да вземат щъркела. Предложиха ми да го закарам до автогарата и да го изпратя до Стара Загора."

Свързахме се с лекар от "Зелени Балкани" за бърз преглед на щъркела.

Д-р Руско Петров – ветеринарен лекар „Зелени Балкани“: "На дясното крило щъркела има локсация или фрактура, тъй като се вижда, че от раменната става му висят перата. Със сигурност този щъркел трябва да дойде при нас."

В опит да намери решение, Виктор се обажда на зеления телефон на Министерството на околната среда и водите.

"МОСВ.

– Обаждам се във връзка с ранен щъркел от кв бенковски съм, дъщеря ми го е намерила.

– Поздравявам ви.

– Говорих със 112, прехвърлиха към риосв, нямат кола, искат да го изпратим по автобус не можем, нямаме възможност.

– Ще ви свържа с Национална служба за защита на природата.

– Здравейте, дадоха ми вашия номер във връзка с ранен щъркел.

– Защо моя номер?

– Не знам.

– Този щъркел трябва да се обадите в РИОСВ, не в МОСВ.

– От сутринта звъня на какви ли не телефони.

– Дайте ми телефон и да видя какво може да се направи."

Наш екип също потърси РИОСВ и днес ранената птица е отведена за лечение в "Зелени Балкани".