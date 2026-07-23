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Напрежението в Близкия изток се пренесе в Червено море - хутите атакуваха саудитски кораби

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Сделка, която може напълно да промени баланса на силите в Близкия изток - Съедините щати договориха ядрено споразумение със Саудитска Арабия. Доналд Тръмп обаче постави условие - Рияд да признае Израел. Напрежението в Близкия изток се пренесе в Червено море, където бяха атакувани саудитски кораби. Сделка с условие - Саудитска Арабия ще може да развива гражданска ядрена програма с американска технология, но само ако се присъедини към държавите, установили дипломатически отношения с Израел.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Споразумението за гражданска ядрена енергия (няма да се обогатява уран), се отнася единствено за невоенни цели ще бъде одобрено, но е изцяло обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към уважаваните и успешни Авраамови споразумения. САЩ не се противопоставят на граждански (необогатени) ядрени съоръжения.“

Доналд Тръмп направи коментара ден след обявяването на сделката между Вашингтон и Рияд, която предизвика критики, че проправя път към обогатяването на уран и ядрена надпревара в един нестабилен регион. Позицията на Саудитска Арабия до момента е, че няма да признае Израел, докато не бъде създадена палестинска държава. Т. нар. Авраамови споразумения бяха замислени като мост между арабските държави и Израел при първия мандат на Тръмп. Рияд се включи в предварителни преговори за нормализиране на отношенията с Тел Авив през 2023 г., но се оттегли след избухването на войната в Газа. Присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения ще бъде исторически скок към мир в Близкия изток, посочиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, без да споменават самата ядрена сделка.

Тя беше обявена от американското министерство на енергетиката като споразумение за мирно ядрено сътрудничество, което ще осигури широк достъп на американски компании в кралството. Кремъл подкрепи правото на Рияд да развива гражданска ядрена програма.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Позицията ни за неразпространение на ядрените оръжия е добре известна. Но също така се знае и позицията ни за правото на всяка държава да използва ядрена енергия за мирни цели. Иран, Саудитска Арабия и други държави трябва да имат това право."

Рияд се оказа в центъра и на военните действия, след като йеменските бунтовници хути атакуваха два нейни кораба в Червено море.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Иран намери начин да ги подтикне към конфликт със Саудитска Арабия. Хутите трябва да осъзнаят, че не бива да се оставят да бъдат въвлечени, тъй като това ще означава тяхната гибел."

След блокирането на Ормузкия проток другият стратегически воден път Баб ел-Мандеб беше използван като алтернативен маршрут. ЕС осъди атаките в Червено море, а Берлин изрази тревога от поредната ескалация в Близкия изток.

#условие към Риад #САЩ Саудитска Арабия #Доналд Тръмп #ядрена сделка

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