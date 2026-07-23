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СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Полицията свали охраната на хижа „Петрохан“: Наследниците влязоха във владение на имота

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Близо половин година след като телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев бяха намерени простреляни на хижа „Петрохан", а на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15 годишно момче в кемпер край „Околчица", близките на шестимата днес получиха достъп до хижата. Как хижата е предадена на наследниците на Ивайло Калушев и какво са видели там?

Хижата е предадена от съдебен изпълнител, като майката на Ивайло Калушев – госпожа Майсторова, е упълномощила адвокат Научев да получи владението от нейно име. Тя е предоставила пълномощни и на близките на останалите петима загинали, за да могат и те да влязат в хижата. Причината е, че именно там техните близки са прекарали последните дни от живота си. При огледа е установено, че сградата е силно обгоряла. По думите на колегата Владо Янчев, хижата вероятно не е безопасна за пребиваване и преди да бъде осигурен достъп на други хора, е необходимо да бъде извършено обследване за нейната конструктивна безопасност.

Владо Йончев, журналист: „Беше доста мърляво и не мисля, че това е добре запазено местопрестъпление. Някои от нещата например фоайето беше използвано за тоалетна. Прави впечатление, че изгарянето е неравномерно - някои помощения са изгорели напълно, други са сравнително добре запазени, на този фон има разни странни неща, наоколо всичко е изгоряло, а пък има нещо, което не е изгоряло, но аз предполагам, че това е донесено по-късно вече при огледите. Другото, което днес роднинте това правят - те трябва да съставят протокол какво намират в хижата и има редица неща, които видяхме по записите, а пък ги няма. Тези първи дни, за които имаме големи съмнения, че има готова версия и не се провеждаше истинско реазследване, може да се окажат фатални.“

Според Владо Йончев, близките на шестимата мъже ще огледат внимателно хижата, за да намерят доказателства и неща, които да ги наведат в посоки в разследването, което те водят за смъртта, която е настъпила.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

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