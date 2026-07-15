Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа "Петрохан"

Изтеглят полицейската охрана при хижа "Петрохан". Това се случва около пет месеца след трагедията на прохода и връх Околчица.

Днес от прокуратурата съобщиха, че изтеглят охраната, но към момента се вижда, че все още има полицейски патрул на място, тъй като униформените не са получили такава заповед. Вероятно това ще се случи в следващите часове или дни.

За вдигането на охраната са уведомени също и наследниците на собствениците на хижата.

Разследването по случая с Петрохан и Околчица продължава. Официалната информация на разследващите е, че става въпрос за убийства и самоубийства.