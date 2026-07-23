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Йордан Иванов, ДСБ: Видно е началото на румънски сценарий

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Видно е началото на румънски сценарий. Това заяви в предаването "Още от деня" Йордан Иванов, заместник-председател на ДСБ, депутат от парламентарната група на „Демократична България“.

Според думите му кабинетът "Радев" започва да вкарва страната в спирала на инфлация и дългове.

"5,7% е дефицитът е началото на това. Капиталова програма от над 9 милиарда евро, при условие, че българските компании не могат да построят толкова. Това означава, че има предвидени пари, които да бъдат раздадени авансово по начина, по който се раздаваха парите за „Хемус“. Видно е това. Видно е началото на румънски сценарий. Отказват всяко едно наше предложение - за намаляване на капиталовите разходи, да спрат да се правят плащания по капиталови проекти тогава, когато няма разрешение за строеж, за съкръщаване на издържката на администрация, за съкръщаване на самата администрация. Всичко отказват, което искаме ние. Ще ви кажа защо не е нормално. Управляващите, мнозинството на Радев, получи това доверие от българските граждани, за да направи реформи, а не да се обяснява защо не може да ги направи. И ще ви кажа къде ние, като дясна политическа сила, къде е нашият най-голям политически проблем. В България ние имаме икономически растеж, но то е в условие на индустриален спад. Това означава, че растежът ни е функция на ръст на потреблението. Когато има ръст на потреблението и има индустриален спад, това означава повече внос. Повече внос означава повече дефицит. И сега, тогава когато управляващите отказват всички разумни мерки, в това студио днес може да обявим, че бюджетът е приет. Нищо, че гласуването е утре."

Иванов поздрави Радан Кънев за оглавяването на ДСБ.

  • Радан Кънев е новият лидер на ДСБ, опонентът му Йордан Иванов стана зам.-председател

    Йордан Иванов: "Тъй като това наистина е първото ми интервю и благодаря за поканата, удоволствие е да е в БНТ, искам най-напред да благодаря на всички хора, които подкрепиха мен, всички хора, които подкрепиха господин Кънев, за това, че направихме това истинско европейско състезание в една политическа система, в която основно има лидерски партии. Поздравявам Радан Кънев за неговия избор. И оттук насетне моята задача е една-единствена и това е моята партия „Демократи за силна България“ да стане по-силна."

Зам.-председателят на ДСБ посочи, че с Радан Кънев имат много сходни визии по редица теми.

"Признавам пред Вас, че все още анализираме причините за това, тъй като ние бяхме разработили дълбока програмана рамка за България и дълбока програма за развитие на партията, която нарекохме „Етап 4“. С моя екип все още анализираме причините за това, но аз вярвам, че то трябва да се случи през разговор с хората, през разговор с местните структури, с нашите съпартийци, за да можем да разберем каква е същинската причина. Би било лекомислено сега да кажа аз каква е причината хората да изберат Радан Кънев вместо мен. Но видимо те направиха своя избор. Аз уважавам това, демокрацията ни учи на това да признаваме резултата на мнозинството и благодаря на всички, които участваха в това състезание."

По думите му ДСБ преди всичко гледа обществения интерес.

"Имаме сходни визии по отношение на президентските избори, сходни визии по отношение на местните избори и няма никакъв момент за колебание при задаването на този въпрос. За мен това, което е важно, е каква част от „Етап 4“, от моята визия за развитие на програмата, ще намери място във визията на Радан Кънев и на новото национално ръководство за развитие. Там, ако мога да бъда полезен, дал съм дума - ще сторя това, което е нужно."

Попитан дали общата визия за президентските избори включва взаимодействие с ГЕРБ, ако се говори за обща кандидатура вдясно, Иванов отговори:

"ГЕРБ не са десни.

БНТ: А какви са?

- ГЕРБ са популисти. Национална популистка партия, която ту го играеше вдясно, ту го играеше европейци, когато трябва го играеха националисти, когато трябваше да угаждат на Путин, направихме „Турски поток“ тук. Затова, когато водим този разговор за партниране с десни политически сили, ГЕРБ автоматично отпадат според мен. Всичко друго - политически решения. Партийните решения трябва да бъдат функция на органите на партията. Аз не съм човекът, който сега ще позиционира цялата партия. Казвам, това е моята визия.

БНТ: А имате ли си вече кандидат за президент?

- Виждам, че българските граждани сякаш имат кандидат за президент. Аз виждам очакване за това Румен Радев да няма свой президент, който да му козирува. Виждам очакване за това българските граждани да не поставят всичките яйца в една кошница. И очакваме, ако говорите за Андрей Гюров, неговото решение, след което ние ще си вземем...

БНТ: Аз не го попитах. Вие говорите за него. Той ли е? Андрей Гюров ли е?

- Не, в никакъв случай не мога да кажа такова нещо. Ние очакваме развитие по темата."

#румънски сценарий #Йордан Иванов #ДСБ

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