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Феновете на Испания трябва да почакат за новите екипи на националния отбор

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Спорт
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Фланелката с две звезди над емблемата ще бъде пусната в продажба през август

Феновете на Испания трябва да почакат за новите екипи на националния отбор
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Новите фланелки на отбора на Испания са сред най-търсените артикули за феновете на отбора, макар още да са невъзможни за намиране.

След финала в неделя над испанския национален герб вече ще бъдат изобразени две звезди, по една за всяка световна титла.

Фланелката ще бъда пусната в продажба в началото на август. Дотогава феновете ще трябва да се задоволят със синя тениска по модела на тази, която националите по футбол носеха по време на тържествата след завръщането си в Мадрид.

Вижте целия обект във видеото.

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#Национален отбор на Испания по футбол

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