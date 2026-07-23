Феновете на Испания трябва да почакат за новите екипи на националния отбор

Новите фланелки на отбора на Испания са сред най-търсените артикули за феновете на отбора, макар още да са невъзможни за намиране.

След финала в неделя над испанския национален герб вече ще бъдат изобразени две звезди, по една за всяка световна титла.

Фланелката ще бъда пусната в продажба в началото на август. Дотогава феновете ще трябва да се задоволят със синя тениска по модела на тази, която националите по футбол носеха по време на тържествата след завръщането си в Мадрид.

Вижте целия обект във видеото.