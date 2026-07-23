Тежка катастрофа затвори главен път Е-79 в района на симитлийското село Черниче, има жертва (СНИМКИ)

Тежка катастрофа затвори главен път Е-79 в района на симитлийското село Черниче. Има жертва.

По първоначална информация са се ударили два товарни и един лек автомобил. Колата, която се е движила по главен път Е-79 в посока Благоевград, е навлязла в насрещната лента за движение и се е ударила в двата товарни автомобила.

Пострадали са мъж и жена от лекия автомобил, като по-късно жената почина.

Първоначално движението на леките автомобили се пренасочваше през Симитли, а товарните изчакваха на място.

Към 18.30 ч. движението вече се осъществява поетапно в една лента.

Единият тежкотоварен автомобил е автовоз и е превозвал три влекача. Ударът е на прав участък.