Каква е обстановката след вчерашната мощна буря по Черноморието?

Нормализира се обстановка в курортите на юг от Бургас след мощната буря вчера, която нанесе щети в района на Приморско и Царево. Ураганен вятър изкорени дървета, събори покриви и остави следи от разрушения по фасадите на сгради.

Над 65 са сигналите за паднали дървета в цялата Бургаска област. Отпушени са близо 20 шахти и канали. 10 са сигналите за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради, вследствие на аварии и повреди на ВиК мрежата.

Все още се отстраняват щетите по жилищната сграда, част от хотелски комплекс в Приморско, в която се вряза покрив. Вследствие на удара част от етажите останах без стъклопакети, а 6-годишно дете получи леки наранявания.

До късно снощи са отстранявани повреди по електропреносната мрежа, заради което на места в града е липсвало уличното осветление.

Ситуцията и във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Силният дъжд нанесе сериозни щети на Държавния куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спират, съобщи екипът.

Пострадаха още сектор "Гражданско състояние" на Община Варна и телевизионният център на БНТ. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър.