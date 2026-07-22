Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT

Мощна буря удари Южното Черноморие. Ураганни ветрове събориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и Царево. Задействана е и системата BG-ALERT.

Ураганният вятър създаде големи проблеми в Приморско. Част от покрив на съседна на хотелски комплекс сграда буквално се врязва в апартаменти. По това време в жилищата не е имало хора. Пострадало е обаче дете от съседен апартамент, което е порязано от отломка. То е прегледано, няма сериозни наранявания.

Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка е ударила Айтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и от там. Локални наводнения по улици е имало и в Созопол. Продължава разчистването на щетите от силната буря.

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