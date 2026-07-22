Парламентът прие Закона за държавното обществено осигуряване за тази година със 162 гласа „за“. В хода на обсъжданията опозицията поиска по-високи разходи за майчинството през втората година, ръст на обезщетението за безработица и разкритикува повишаването на осигурителните прагове. От управляващото мнозинство посочиха, че разходите за пенсии са увеличени значително спрямо предходни години.

Над 15 млрд. евро е заложеният бюджет на ДОО, като повече от 13,5 млрд. евро са за изплащане на пенсии. Това е с над 1 млрд. евро повече спрямо предходната година, посочиха от управляващото мнозинство.

Минималният осигурителен праг ще достигне 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният – 2300 евро.

От трибуната опозицията коментира, че срещу по-високата осигурителна тежест хората трябва да получават и повече права. От управляващото мнозинство посочиха, че търсят баланс между обществения интерес и защитата на уязвимите групи.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители да започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година – 60:40, както е при всички останали работещи.

Освен Закона за ДОО, депутатите трябва да приемат на второ четене и Закона за НЗОК.