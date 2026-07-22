Тръмп заплаши Иран, че САЩ ще ударят подземен ядрен обект край Натанз

Цената на суровия петрол може да достигне 120 долара за барел, ако войната в Близкия изток ескалира и Ормузкия проток остане затворен. За това предупреди една от най-старите инвестиционни банки в света Голдман Сакс. Днешното поскъпване е до 94 долара за барел.



11-та поредна нощ Съединените щати нанесоха удари срещу цели в Иран "за намаляване възможностите на режима да застрашава търговското корабоплаване в Ормуз. Техеран заплаши с разширяване на ударите срещу всички обекти на Америка, нейните съюзници и поддръжници, ако Съединените щати атакуват секретен подземен ядрен обект край Натанз. Заплахата отправи президентът Тръмп.

Днес експлозии проехтяха в няколко ирански града, Техеран отговори с удари срещу Кувейт, Бахрейн и Йордания. Шефът на Пентагона Пийт Хегсет оцени американските разходи от началото на войната на 37,5 милиарда долара - ръст с 8 милиарда спрямо предишната оценка през май.