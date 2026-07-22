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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Тръмп заплаши Иран, че САЩ ще ударят подземен ядрен обект край Натанз

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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тръмп заплаши иран сащ ударят подземен ядрен обект натанз
Снимка: БТА
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Цената на суровия петрол може да достигне 120 долара за барел, ако войната в Близкия изток ескалира и Ормузкия проток остане затворен. За това предупреди една от най-старите инвестиционни банки в света Голдман Сакс. Днешното поскъпване е до 94 долара за барел.

11-та поредна нощ Съединените щати нанесоха удари срещу цели в Иран "за намаляване възможностите на режима да застрашава търговското корабоплаване в Ормуз. Техеран заплаши с разширяване на ударите срещу всички обекти на Америка, нейните съюзници и поддръжници, ако Съединените щати атакуват секретен подземен ядрен обект край Натанз. Заплахата отправи президентът Тръмп.

Днес експлозии проехтяха в няколко ирански града, Техеран отговори с удари срещу Кувейт, Бахрейн и Йордания. Шефът на Пентагона Пийт Хегсет оцени американските разходи от началото на войната на 37,5 милиарда долара - ръст с 8 милиарда спрямо предишната оценка през май.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много вероятно ще ударим новия комплекс много скоро. И те не могат да направят нищо по въпроса. Обикновено не бих го казал, ако мислех, че имат ход. Ще ударим тази зона доста скоро и много силно."

#заплаха с удари #Войната в Близкия изток #САЩ - Иран #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

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