Тръмп обяви, че САЩ съвсем не са приключили с Иран
Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати съвсем не са приключили с Иран, а възстановяването на досегашните щети ще отнеме на страната повече от 20 години.
За десета поредна нощ американската армия порази цели в Иран, включително военни командни центрове и морски цели на Ислямската република. Иран атакува два петролни танкера в Ормузкия проток и американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания.
Пред журналисти в Белия дом Тръмп предупреди, че следваща цел може да стане подземен секретен ядрен комплекс на Иран, известен на английски като "Пикакс Маунтин"- Планината Пикакс. Обектът е разположен близо до бившия ядрен център Натанз, бомбардиран от Съединените щати през юни миналата година.
Доналд Тръмп – президент на САЩ: "За центрофугите ли говорите? Това не означава нищо, ако нямат материала, които им липсва. Ние следваме материала. Там е разковничето. Много вероятно ще ударим новия комплекс много скоро. И те не могат да направят нищо по въпроса. Обикновено не бих го казал, ако мислех, че имат ход. Ще ударим тази зона доста скоро и много силно."