Тръмп обяви, че САЩ съвсем не са приключили с Иран

Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати съвсем не са приключили с Иран, а възстановяването на досегашните щети ще отнеме на страната повече от 20 години.

За десета поредна нощ американската армия порази цели в Иран, включително военни командни центрове и морски цели на Ислямската република. Иран атакува два петролни танкера в Ормузкия проток и американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Пред журналисти в Белия дом Тръмп предупреди, че следваща цел може да стане подземен секретен ядрен комплекс на Иран, известен на английски като "Пикакс Маунтин"- Планината Пикакс. Обектът е разположен близо до бившия ядрен център Натанз, бомбардиран от Съединените щати през юни миналата година.