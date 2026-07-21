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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Тръмп обяви, че САЩ съвсем не са приключили с Иран

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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тръмп обяви сащ съвсем приключили иран
Снимка: БТА
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Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати съвсем не са приключили с Иран, а възстановяването на досегашните щети ще отнеме на страната повече от 20 години.

За десета поредна нощ американската армия порази цели в Иран, включително военни командни центрове и морски цели на Ислямската република. Иран атакува два петролни танкера в Ормузкия проток и американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Пред журналисти в Белия дом Тръмп предупреди, че следваща цел може да стане подземен секретен ядрен комплекс на Иран, известен на английски като "Пикакс Маунтин"- Планината Пикакс. Обектът е разположен близо до бившия ядрен център Натанз, бомбардиран от Съединените щати през юни миналата година.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "За центрофугите ли говорите? Това не означава нищо, ако нямат материала, които им липсва. Ние следваме материала. Там е разковничето. Много вероятно ще ударим новия комплекс много скоро. И те не могат да направят нищо по въпроса. Обикновено не бих го казал, ако мислех, че имат ход. Ще ударим тази зона доста скоро и много силно."

#нарушеното примирие #САЩ - Иран #Доналд Тръмп

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