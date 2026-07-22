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Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в автомобил в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Срещу 22-годишния мъж е образувано производство за пътно хулиганство

авторът клипа младежи райски газ автомобил получил заплахи видеото
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Освободиха от ареста младежа, сниман в Пловдив зад волана с флакони райски газ. Той беше задържан за 24 часа с полицейско разпореждане, след като културистът Валентин Петров качи клипа в социалните мрежи.

Във видеото 22-годишният младеж и брат му умоляват спортиста да не вика полиция, въпреки че в автомобила им има флакони с райски газ и обещават, че това няма да се повтори. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство, тъй като райският газ не е включен в списъците с наркотици, забранени за употреба според Закона за движението по пътищата.

След разпространение на клипа спортистът Валентин Петров е получил както огромна подкрепа, така и заплахи за живота си.

Валентин Петров: "Имаше коментар от типа "ако бях аз, нямаше да те оставя така, мишко, щях да те наръгам". Липсва закон, имаме пропуск някъде в закона и няма как нещо, което е психотропно и влияе на мозъка по подобен начин като тежките наркотици, да няма закон за него да се забранява да се приема по този начин, по който се приемат балоните."

#употреба на райски газ #шофиране с райски газ #полицията в Пловдив

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