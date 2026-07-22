Кметове с позиция за разполагането на военни самолети в авиобаза „Безмер“

Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни, се казва в позицията на кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.

В нея се призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение.

България е мирна държава. Нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни, се казва в становището.