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Подписка срещу разполагането на американските самолети започва в село Безмер

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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кмет на село Безмер, протестна подписка, американски самолети-цистерни
Снимка: БТА
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В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му хората са готови и на протестни действия.

Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. По думите му кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък.

Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност.

По думите на кмета, до вчера много хора не са били достатъчно информирани за целта на разполагането на самолетите. „След като стана ясно, че най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран, изразиха твърдото си несъгласие и поискаха да направим възможност да заявят позицията си“, каза Русев.

Той отчете, че времето до очакваното решение е твърде кратко и вероятно предложението ще бъде одобрено от Народното събрание днес. „Независимо от това жителите искат да изразят мнението си и впоследствие подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната. Много е възможно управляващите да осъзнаят, че голяма част от населението не е съгласно с това решение“, заяви кметът.

Кметът съобщи, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметове от Ямболска област, но възнамерява да направи опит да присъства.

#разполагане на американски самолети #Безмер #протестна подписка

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