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Столичната община изгражда система за велосипеди под наем, първите 30 минути ще са безплатни

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Кметът на София Васил Терзиев подписа договор за концесия за изграждането и експлоатацията на системата "София Байкс"

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Кметът на София Васил Терзиев подписа договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система "София Байкс".

Това е първата концесия на Столична община от повече от две десетилетия и важна стъпка към привличането на частни инвестиции за развитието на публични услуги в София.

По време на подписването кметът Васил Терзиев и управителят на "София Байкс" АД Калин Генчев представиха проекта, неговите ползи за гражданите и ролята му за развитието на устойчивата градска мобилност в София.

#София Байкс #кметът Васил Терзиев #велосипедна алея #велосипеди

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