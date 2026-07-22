Столичната община изгражда система за велосипеди под наем, първите 30 минути ще са безплатни

Кметът на София Васил Терзиев подписа договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система "София Байкс".

Това е първата концесия на Столична община от повече от две десетилетия и важна стъпка към привличането на частни инвестиции за развитието на публични услуги в София.

По време на подписването кметът Васил Терзиев и управителят на "София Байкс" АД Калин Генчев представиха проекта, неговите ползи за гражданите и ролята му за развитието на устойчивата градска мобилност в София.