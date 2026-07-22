ДПС ще обжалва решението да им бъде отнета сградата на "Врабча" 23, съобщиха от партията в съобщение по повод решението на кабинета по казуса. Сред мотивите са, че формацията има действащ договор, по който е изрядна, както и направените инвестиции за реновирането на сградата.
"Напомняме, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии и очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС", пише в съобщението.
Според Делян Пеевски, като национално отговорна парламентарна партия ДПС разбират решението на МС за отнемане на партийната централа в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната.
"Ако това е така, а ние ще следим много внимателно за ефекта върху хазната, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени", допълва Пеевски.