ДПС ще обжалва решението да им бъде отнета сградата на "Врабча" 23, съобщиха от партията в съобщение по повод решението на кабинета по казуса. Сред мотивите са, че формацията има действащ договор, по който е изрядна, както и направените инвестиции за реновирането на сградата.

"Напомняме, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии и очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС", пише в съобщението.

Според Делян Пеевски, като национално отговорна парламентарна партия ДПС разбират решението на МС за отнемане на партийната централа в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната.