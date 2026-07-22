Теодор Иванов: За ЦСКА позитивен резултат може да бъде единствено победата

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов се надява отборът да покажи добро лице и да постигне добър резултат в утрешния двубой с ФК Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

"Не мисля, че ще ни попречи това, че не показахме най-доброто си лице срещу Славия. Отиваме да го покажем. Карабах е сериозен отбор и висока летва. Ще дадем всичко от себе си да постигнем добър резултат. За мен желанието на отбора и хъсът за победа трябва да се променят. Имаме качеството. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивна е само победата", каза защитникът преди заминаването за Азербайджан.

"Нормално настроението да не е най-доброто. За нас равенството е като загуба. Надявам се да покажем добра игра да се представим добре. Напрежение винаги ще има. Опитваме се да даваме най-доброто от себе си за нас и феновете. Феновете са 50% от нашия успех и ще ни липсват. Ще се опитаме да ги направим щастливи, докато гледат пред телевизорите", коментира Теодор Иванов.

"Червените" отпътуваха за Баку от летище "Васил Левски" тази сутрин.

Първият мач срещу Карабах е в четвъртък от 19 часа българско време.

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