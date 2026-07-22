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Макрон приветства забраната за социални мрежи за деца във Франция

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Мярката ще влезе в сила в началото на следващата учебна година

среща украйна френският президент макрон свиква коалицията желаещите
Снимка: БТА
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Френският президент Еманюел Макрон приветства решението на Националното събрание за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години.

„Франция е водеща в Европа по отношение на защитата на нашите деца и тийнейджъри. Ще продължим да вървим напред“, коментира Макрон във Фейсбук.

Мярката ще влезе в сила в началото на следващата учебна година, като тийнейджърите ще имат 4-месечен гратисен период. Забраната няма да засегне YouTube и WhatsApp. Новото законодателство предвижда и забрана за ползването на мобилни телефони в гимназиите.

#забрана на социалните мрежи # Еманюел Макрон #Франция

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