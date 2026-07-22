Макрон приветства забраната за социални мрежи за деца във Франция

Френският президент Еманюел Макрон приветства решението на Националното събрание за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години.

„Франция е водеща в Европа по отношение на защитата на нашите деца и тийнейджъри. Ще продължим да вървим напред“, коментира Макрон във Фейсбук.

Мярката ще влезе в сила в началото на следващата учебна година, като тийнейджърите ще имат 4-месечен гратисен период. Забраната няма да засегне YouTube и WhatsApp. Новото законодателство предвижда и забрана за ползването на мобилни телефони в гимназиите.