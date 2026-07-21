Френският парламент одобри окончателно забрана за използване на социални мрежи на лица под 15 г.

Френският парламент одобри днес окончателно забрана за използване на социални мрежи на лица под 15 години.

Сенатът и Националното събрание приеха текста със значително мнозинство. Президентът Макрон е лично ангажиран с реформата, която иска да превърне в знакова мярка в края на мандата си. Санкции за родители и ученици не са предвидени.

Интернет-платформите трябва да създадат система за проверка на възрастта. Промяната трябва да влезе в сила от 1-ви септември за нови акаунти, а за съществуващи ще се прилага след изтичането на срок от четири месеца или от началото на следващата година.