Човекът зад световната титла: Луис Де Ла Фуенте и пътят към върха

Архитектът на този пореден испански успех е Луис де Ла Фуенте. Селекционерът на световните шампиони напълно заслужено е в центъра на вниманието в часовете след завръщането у дома.

Спечелването на най-ценното отличие е като реванш от съдбата към специалиста, който преди 15 години изживява труден етап от своята кариера. Пътят на 65-годишния Луис Де Ла Фуенте в треньорската професия започва от регионалните испански лиги през 1997 с отбора на Португалете.

През 2011 обаче, като наставник на Алавес, той е уволнен само 11 мача след началото на работния процес и тук за специалиста започва сложното. В продължение на 18 месеца Де Ла Фуенте е безработен. Това не е сензация за треньорите с лиценз UEFA PRO.

Процентът на тези, които остават продължително време без договор, въпреки високата си квалификация, не е никак малък в Испания. Светлината в края на тунела идва през 2013.

Тогава Луис Де Ла Фуенте кандидатства и е одобрен да застане начало на националния отбор за юноши до 19 години. През 2015 той извежда тима до европейската титла, а в състава са играчи като Родри, Унай Симон и Микел Мерино, които са част от испанския триумф сега.

Четири години по-късно с младежкия национален отбор Де Ла Фуенте е континентален шампион, а освен изброените трима в отбора са и други герои от сегашния тим на „Ла Роха“ – Фабиан Руис, Дани Олмо и Микел Ойерсавал. За триумфа на световното първенство всичките са с решаваща роля.

„За мен е чест да бъда техен треньор и да споделя този момент заедно с тях и целия ми шаб. Ще кажа нещо, което казах и преди две години – ние сме по-силни, когато сме заедно“, каза Де ла Фуенте.

В момента Луис Де Ла Фуенте има договор с испанската футболна федерация за още две години. Но по всичко изглежда, че няма да остане безработен поне до Мондиал 2030, на който родината му ще бъде домакин заедно с Португалия и Мароко.

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