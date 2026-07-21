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На бюджетната комисия в НС: Новият начин за определяне на трудовия стаж почасово ще влезе в сила от Нова година

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Депутатите гласуват за второ четене закона за държавния бюджет за тази година. Той предвижда рекордно ниво на приходите и разходите и свръхдецит от 5,7% от БВП. Все пак управляващите очакват, че прогнозата за недостиг на средства няма да се изпълни и дефицитът ще бъде по-нисък. Между двете четения бяха внесени 69 предложения.

Вече седми час продължава заседанието на бюджетната комисия в парламента. До този момент депутатите отхвърлят почти всички предложения на опозицията с изключение на едно – новата методика за определяне на трудовия стаж ще влезе в сила не от 1 септември, а от 1 януари догодина. Именно тази поправка предизвика и най-сериозни спорове в бюджетната комисия.

Бюджетната комисия прие да бъде променен начинът, по който се изчислява отработения стаж. Основният довод на социалният министър Наталия Ефремова беше, че по този начин ще бъде намалена сивата икономика, тъй като много хора работят на пълен работен ден, а се водят на четири часа, за да пестят данъци и осигуровки техните работодатели.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Не мисля че се влиза в различно противоречие, а в еднакво третиране, спрямо отработеното време. Не може да продължаваме да подкрепяме хора които работят на четири часа, реално да изработват осем часа."

Остро срещу това обаче възразиха от опозицията.

Теменужка Петкова, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Трябва да се направи обществен дебат, стига се до неблагоприятни за работника действия, този параграф няма никакво касателство върху бюджета."

Мартин Димитров, ПГ на "Демократична България": "Това е третата мярка, с която удряте светлата част на икономиката. Вие вдигате максималният осигурителен праг, тук удряте светлата част на икономиката която работи на светло."

Асен Василев, ПГ на "Продължаваме Промяната": "Представете си, че работя на два четири часова отпуска, аз получавам десет дни отпуска и двата дни, и за да взема отпуска, кажете на целия български народ, как това е нормално, аз ще получа само десет дни отпуска."

Айтен Сабри, зам.-председател на ПГ на ДПС: "България не е София, има малки населени места, искаме да се борим със сивата икономика, но има работници които ще се борят за да си изкарат прехраната. Така ще си осигурят нормалния стандарт, но родителите на малки деца, хората с увреждания, ще бъдат поставени пред заварени положения, трябва да има друг механизъм, за да се намери баланса."

Управляващите обаче отхвърлиха тези аргументи и приеха текста на вносителя. Приеха също така да бъде закрита комисията по досиетата и присъединена към Държавна агенция "Архиви".

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Споделям опасенията и притесненията, но няма да им фактическо закриване на комисията, тя ще премине към държавните архиви, тя ще продължи да прави проверки, архивът ще запазен, ще бъдат съкратени девет комисари и част от административния персонал. Нито дейността ще бъде прекратена, нито архивът ще бъде застрашен по някакъв начин."

Това предложение на управляващите беше подкрепено единствено от възраждане.

Цончо Ганев, ПГ на "Възраждане": "Това е една закъсняла мярка, изтичаха по 6 млн. лева годишно напразно, при положение, че имаме агенция по архивите, това е бутафорна комисия и е безумие да харчи всяка година толкова пари."

По време на бюджетната комисия беше отхвърлена идеята за увеличаване на помощите за отглеждане на деца и увеличаване на данъчните облекчения за млади семейства. Но вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща, че подобни мерки се обмислят за следващия бюджет.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска от НС

#бюджетна комисия #трудов стаж #почасово заплащане #комисия по бюджет и финанси

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