Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на изработени календарни дни, на часове. Така, когато хората работят на половин работен ден, или 4 часа, те ще са натрупали за година едва шест месеца стаж.

Това е записано в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за тази година.

Свое становище срещу подобни поправки изпрати омбудсманът Велислава Делчева. От Министерството на финансите коментираха пред БНТ, че с тази поправка целят изсветляване на сивата икономика.

Роман Личев от Русе е на 58 години и работи като специалист поддръжка във фирма на 4-часов работен ден.

Роман Личев: „От година и половина работя, но работя по принуда, един вид, да се каже, защото не съм намерил подходяща работа. Заплащането е ниско, то е ясно. Не съм много доволен, но това е положението.“

Омбудсманът Велислава Делчева смята, че не е редно през Закона за държавния бюджет да се променя Кодексът на труда, защото се прави промяна във философията на изчисляване на трудовия стаж и че това изменение може да засегне значителен брой работници и служители, които работят на непълно работно време, сред които родители с малки деца, хора с увреждания, пенсионери и други. Тя препоръчва подобни поправки да се правят по нормалния ред, а не през друг закон.

Велислава Делчева, омбудсман: „Предложението въвежда принципна промяна във философията на изчисляване на трудовия стаж, като преминава от традиционното му изчисляване в календарно време към изчисляване въз основа на действително отработените часове. Това изменение може да засегне значителен брой работници и служители, които работят при непълно работно време – родители на малки деца, лица с трайни увреждания, пенсионери, учащи се, както и лица, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.“ Роман Личев: „Това не е много правилно, защото това създава проблеми с пенсионирането, няма да ми стигне стажът за пенсия, оттам и възнаграждението е по-ниско, ще се отрази на пенсията ми. Това е много неправилно според мене.“

Според икономиста Щерьо Ножаров по този начин се гарантира справедливост.

Щерьо Ножаров, университетски преподавател: „Към момента несправедливо лицата на 4-часов работен ден получават по-голям клас прослужено време. Това ще доведе до облекчаване на работодателите.“

По думите му мярката е добра и за справяне със сивата икономика, тъй като част от работещите на четири часа са само по документи на толкова, а иначе работят нормално.

Щерьо Ножаров, университетски преподавател: „Когато реално се отчита трудовият и осигурителният стаж, самите работещи на намалено работно време ще искат да минат на пълно работно време или да им бъде отразявано, за да си запазят пълните права.“

Това е и целта на Министерството на финансите, обясниха пред БНТ оттам. Предстои поправката да бъде разгледана утре от бюджетната комисия на второ четене.

По темата работиха: Светозар Костадинов, Даниела Димитрова и Цветелина Катанска