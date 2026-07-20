БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат...
Чете се за: 00:57 мин.
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно...
Чете се за: 06:45 мин.
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували...
Чете се за: 04:57 мин.
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рожден ден на "По света и у нас" - 66 години от излъчването на първата емисия

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Рожден ден на "По света и у нас" - 66 години от излъчването на първата емисия
Слушай новината

„По света и у нас“ – новините на БНТ, днес навършват 66 години! Първата емисия е излъчена на 20 юли 1960 година в 20:00 часа и е само 10 минути. За седма поредна година Институтът „Ройтерс“ определи БНТ като телевизията, която се ползва с най-високо обществено доверие.

Оценка, която без съмнение се дължи и на работата на новинарския екип, който създава съдържание освен за ефира, и за дигиталните платформи.

66 години точно в 20.00 часа. Времето и името „По света и у нас“ остават непроменени. Стартирали тогава, защото целта била новините по телевизията да изпреварят тези по радиото, които започвали в 20:30 часа.

Най-старият нюзрум в България е мястото, където опитът и младостта се срещат. Вратите са широко отворени за студентите от Телевизионната академия и стажантските програми.

Дарина Ангелова, стажант-репортер: „Тишина в нюзрума не се пази и въпреки това успяват да се справят. В началото ми беше много шоково и си мислех: „Боже, как ще работя в такава шумна среда?“

Христо Раванов, стажант-репортер: „Колко много хора работят и работят заедно в екип, и колко много отговорност и труд стоят зад една емисия.“

Калина Първанова, стажант: „Харесва ми това, че първо се гледа истината и второ, че можеш да бъдеш леко неудобен, за да я разбереш.“

Христо Раванов, стажант-репортер: „БНТ е стожер на доверието и затова и ние сме тук, за да се учим точно от тези професионалисти.“

Най-добрият опит, разбира се, се трупа с грешки. Така разбират, че телевизията е картина, думи, но и време.

Дарина Ангелова, стажант-репортер: „Редакторката на емисията тогава беше много ядосана, че не съм ѝ казала, че е по-дълго от предвиденото време.“
– Колко?
– Поне две минути над това, което тя ми беше определила.“

Елеонора Гъркова е само на 22, а вече отговаря за част от съдържанието в социалните мрежи на обществената медия.

Елеонора Гъркова, специалист по социални медии: „Това е именно нашата цел – да скъсим дистанцията и да привлечем все повече млади хора, защото всеки млад човек сутрин, като се събуди, си поглежда телефона, както и аз правя, а нашата аудитория е главно на нашата възраст – 20–23 години.“

Достоверност, обективност и качество – не само за зрителите ни в ефира, но и за последователите ни в дигиталните платформи.



#новините на 66 г. #рожден ден #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Испания спечели Световното първенство по футбол
3
Испания спечели Световното първенство по футбол
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
5
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
Празнуваме Илинден
6
Празнуваме Илинден

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Любопитно

4000-годишен скелет на мъж от Бронзовата епоха се оказа на жена
4000-годишен скелет на мъж от Бронзовата епоха се оказа на жена
Разширяват ледената пързалка в София, организират безплатни посещения на 800 ученици дневно Разширяват ледената пързалка в София, организират безплатни посещения на 800 ученици дневно
Чете се за: 02:37 мин.
5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица 5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица
9990
Чете се за: 02:02 мин.
Подсладителите могат да променят чревната микрофлора, показва изследване Подсладителите могат да променят чревната микрофлора, показва изследване
Чете се за: 02:45 мин.
Мондиалът на милиардите: Кой спечели и кой загуби? Мондиалът на милиардите: Кой спечели и кой загуби?
Чете се за: 03:12 мин.
БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите? БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите?
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради преобърнал се тир (СНИМКИ и ВИДЕО)
Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на база "Безмер" Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на база "Безмер"
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 06:45 мин.
Национални отбори
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Триумфът на Испания: Световната купа отново е в Мадрид
Чете се за: 03:12 мин.
Футбол
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Скок на петрола до около 90 долара за барел
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"По света и у нас" - новините на БНТ днес навършват 66...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ