Рожден ден на "По света и у нас" - 66 години от излъчването на първата емисия

„По света и у нас“ – новините на БНТ, днес навършват 66 години! Първата емисия е излъчена на 20 юли 1960 година в 20:00 часа и е само 10 минути. За седма поредна година Институтът „Ройтерс“ определи БНТ като телевизията, която се ползва с най-високо обществено доверие.

Оценка, която без съмнение се дължи и на работата на новинарския екип, който създава съдържание освен за ефира, и за дигиталните платформи.

66 години точно в 20.00 часа. Времето и името „По света и у нас“ остават непроменени. Стартирали тогава, защото целта била новините по телевизията да изпреварят тези по радиото, които започвали в 20:30 часа.

Най-старият нюзрум в България е мястото, където опитът и младостта се срещат. Вратите са широко отворени за студентите от Телевизионната академия и стажантските програми.

Дарина Ангелова, стажант-репортер: „Тишина в нюзрума не се пази и въпреки това успяват да се справят. В началото ми беше много шоково и си мислех: „Боже, как ще работя в такава шумна среда?“ Христо Раванов, стажант-репортер: „Колко много хора работят и работят заедно в екип, и колко много отговорност и труд стоят зад една емисия.“ Калина Първанова, стажант: „Харесва ми това, че първо се гледа истината и второ, че можеш да бъдеш леко неудобен, за да я разбереш.“ Христо Раванов, стажант-репортер: „БНТ е стожер на доверието и затова и ние сме тук, за да се учим точно от тези професионалисти.“

Най-добрият опит, разбира се, се трупа с грешки. Така разбират, че телевизията е картина, думи, но и време.

Дарина Ангелова, стажант-репортер: „Редакторката на емисията тогава беше много ядосана, че не съм ѝ казала, че е по-дълго от предвиденото време.“

– Колко?

– Поне две минути над това, което тя ми беше определила.“

Елеонора Гъркова е само на 22, а вече отговаря за част от съдържанието в социалните мрежи на обществената медия.

Елеонора Гъркова, специалист по социални медии: „Това е именно нашата цел – да скъсим дистанцията и да привлечем все повече млади хора, защото всеки млад човек сутрин, като се събуди, си поглежда телефона, както и аз правя, а нашата аудитория е главно на нашата възраст – 20–23 години.“

Достоверност, обективност и качество – не само за зрителите ни в ефира, но и за последователите ни в дигиталните платформи.







