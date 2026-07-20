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На авиобаза „Безмер“ могат да кацат военнотранспортните самолети "Херкулес"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Авиобаза „Безмер“, която се намира на около 10 километра западно от Ямбол, е един от четирите военни обекта в България, предназначени за съвместно използване със САЩ.

Последната мащабна модернизация на базата е извършена през 2016 г. Тогава пистата е разширена по проект на стойност над 60 милиона лева, финансиран по линия на НАТО.

В момента това е единствената писта в страната, на която могат да кацат тежките американски военнотранспортни самолети C-130 „Херкулес“.

Ако Народното събрание одобри разполагането на самолети-цистерни в България, ще бъде направена оценка на възможностите на авиобаза „Безмер“. Тя трябва да установи дали освен да бъдат базирани там, самолетите ще могат да се зареждат с гориво и да бъдат технически обслужвани на място.

#американски самолети-цистерни #авиобаза „Безмер“ #САЩ #правителство

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