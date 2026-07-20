БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в...
Чете се за: 01:47 мин.
Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на...
Чете се за: 02:27 мин.
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от...
Чете се за: 00:37 мин.
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул....
Чете се за: 01:35 мин.
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на...
Чете се за: 01:57 мин.
Румен Радев: Категорично е изключено от българска...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Демерджиев за визитата си в САЩ: Виждам, че посещението ми поражда доста реакции у някои хора

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ефективното прилагане на санкциите по закона "Магнитски" е обща цел на България и САЩ, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си във Вашингтон. Там той е предоставил информация за заобикалянето на наложените ограничения от страна на санкционирани българи.

Данни за извършени престъпления от санкционирани по "Магнитски" и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и САЩ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той е уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Виждам, че посещението ми поражда доста вълнения, доста реакции у някои хора. Мога да им кажа, че са основателни тези вълнения. Проведохме много срещи. Съответно, от моя гледна точка, срещите бяха резултатни. Установихме директни канали за връзка, нещо много важно. Имаме така сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усиля за ефективност на наложените санкции по закона "Магнитски" на санкционирани лица в т.ч. и българи, попадащи в този списък."

Демерджиев допълни, че е необходимо да се предприемат е действия спрямо тези, които активно подпомагат санкционираните да заобикалят санкциите, наложени от САЩ.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "И трябва внимателно да се анализират техните действия и те да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на правоохранителните органи в САЩ, защото част от тези действия могат да се третират като Федерални престъпления с всички произтичащи от това последици."

Данните, които на този етап са предоставени на САЩ, са за част от тези, които са подпомагали заобикалянето, но предстои да се предостави информация за още немалко хора, допълни вътрешния министър.

- БНТ: Всъщност престъпленията са извършени от лица, които подпомагат заобикалянето на санкциите или от лица, които са санкционирани, но заобикалят тези санкции?

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: И в двата случая може да има извършени престъпления, уговорихме се да бъдат предоставени доказателства и да прецени федералната прокуратура дали има извършени престъпления, касаещи правото на САЩ и тяхната юрисдикция."

От ДПС отново атакуваха министър Демерджиев, като излязоха с позиция, че провежда дезинформационна и манипулационна кампания и допълниха, че законът "Магнитски" няма действие в Евросъюза и България.

#притеснение #санкции "Магнитски" #посещение в САЩ #Иван Демерджиев #резултати

Последвайте ни

ТОП 24

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
3
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва на втора инстанция
4
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва...
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран
5
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на...
Тръмп обяви, че САЩ съвсем не са приключили с Иран
6
Тръмп обяви, че САЩ съвсем не са приключили с Иран

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
4
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
5
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Още от: Политика

Президентът Йотова е в готовност за свикване на КСНС и при най-малкия сигнал за заплаха
Президентът Йотова е в готовност за свикване на КСНС и при най-малкия сигнал за заплаха
Премиерът Радев: Всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност Премиерът Радев: Всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност
Чете се за: 03:05 мин.
Парламентът прие Закона за държавното обществено осигуряване за тази година Парламентът прие Закона за държавното обществено осигуряване за тази година
Чете се за: 01:42 мин.
Парламентът даде зелена светлина за разполагането на американски военни самолети в авиобаза "Безмер" (ОБЗОР) Парламентът даде зелена светлина за разполагането на американски военни самолети в авиобаза "Безмер" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на САЩ на летище "Безмер" Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на САЩ на летище "Безмер"
Чете се за: 02:27 мин.
ДПС ще обжалва решението да им бъде отнета сградата на "Врабча" ДПС ще обжалва решението да им бъде отнета сградата на "Врабча"
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова е в готовност за свикване на КСНС и при най-малкия сигнал за заплаха
Президентът Йотова е в готовност за свикване на КСНС и при...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Парламентът даде зелена светлина за разполагането на американски военни самолети в авиобаза "Безмер" (ОБЗОР) Парламентът даде зелена светлина за разполагането на американски военни самолети в авиобаза "Безмер" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бурята във Варна: Около 100 сигнала са получени заради поройния дъжд (СНИМКИ) Бурята във Варна: Около 100 сигнала са получени заради поройния дъжд (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Две жени пострадаха от силната буря в Ямбол
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Тръмп заплаши Иран, че САЩ ще ударят подземен ядрен обект край Натанз
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ