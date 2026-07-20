Демерджиев за визитата си в САЩ: Виждам, че посещението ми поражда доста реакции у някои хора

Ефективното прилагане на санкциите по закона "Магнитски" е обща цел на България и САЩ, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си във Вашингтон. Там той е предоставил информация за заобикалянето на наложените ограничения от страна на санкционирани българи.

Данни за извършени престъпления от санкционирани по "Магнитски" и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и САЩ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той е уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Виждам, че посещението ми поражда доста вълнения, доста реакции у някои хора. Мога да им кажа, че са основателни тези вълнения. Проведохме много срещи. Съответно, от моя гледна точка, срещите бяха резултатни. Установихме директни канали за връзка, нещо много важно. Имаме така сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усиля за ефективност на наложените санкции по закона "Магнитски" на санкционирани лица в т.ч. и българи, попадащи в този списък."

Демерджиев допълни, че е необходимо да се предприемат е действия спрямо тези, които активно подпомагат санкционираните да заобикалят санкциите, наложени от САЩ.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "И трябва внимателно да се анализират техните действия и те да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на правоохранителните органи в САЩ, защото част от тези действия могат да се третират като Федерални престъпления с всички произтичащи от това последици."

Данните, които на този етап са предоставени на САЩ, са за част от тези, които са подпомагали заобикалянето, но предстои да се предостави информация за още немалко хора, допълни вътрешния министър.

- БНТ: Всъщност престъпленията са извършени от лица, които подпомагат заобикалянето на санкциите или от лица, които са санкционирани, но заобикалят тези санкции? Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: И в двата случая може да има извършени престъпления, уговорихме се да бъдат предоставени доказателства и да прецени федералната прокуратура дали има извършени престъпления, касаещи правото на САЩ и тяхната юрисдикция."

От ДПС отново атакуваха министър Демерджиев, като излязоха с позиция, че провежда дезинформационна и манипулационна кампания и допълниха, че законът "Магнитски" няма действие в Евросъюза и България.