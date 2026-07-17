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Демерджиев предостави документи за избягване на сакциите по закона "Магнитски" на финансовия департамент в САЩ

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Вътрешният министър Иван Демерджиев е предал на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ документи, които касаят санкционирани по закона "Магнитски" лица, но и за такива, които им помагат да избегнат санкциите. Това каза за "По света и у нас" вътрешният министър Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Документите касаят както санкционирани по Магнитски лица, така и лица, които с действията си се опитват да избегнат санкциите. Особен акцент в разговора беше дейността на тези лица, чрез които санкционираните на практика обезсмислят санкциите и ги избягват."

Очевидно е, че и България и Съединените щати имат взаимен интерес от подобен род избягване на санкциите, т.е от взаимен интерес е санкциите да се прилагат, да важат и да действат, допълни той.

Обменихме също така каналите, които да си разменяме информация, касаеща досъдебни производства, обясни Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Тук също има предпоставки да бъде образувано наказателно производство. Предоставили сме доста материали на съответните федерални агенти. Очакваме развитие по тази тема."

Вътрешният министър е на работно посещение в САЩ. По-рано днес той участва в международен форум на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организиран от Държавния департамент.

#закона "Магнитски" #посещение в САЩ #Иван Демерджиев #министър на вътрешните работи #среща

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