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Оставиха в ареста мъжа, хванат с 4,6 промила алкохол зад волана

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Шофьор, Бистрица, 4,6 промила
Снимка: БНТ
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Мъжът, който беше хванат да шофира с рекордните 4,6 промила в алкохол в кръвта, остава в ареста.

Според съда, ако мъжът остане на свобода, има опасност да извърши ново престъпление. Милен Груев беше арестуван на 15-ти юли и задържан за 72 часа. Той е бивш служител на МВР и е без криминално минало. Мярката подлежи на обжалване.

Огнян Стойчев, адвокат на Милен Груев: "Най-тежката мярка беше наложена, уважиха искането на прокуратурата, както се досещате, с оглед на изключително високата стойност на алкохолната проба. Ако не беше, честно казано, тази висока стойност на пробата, случаят не би бил особено интересен, профилът категорично не е кръвожадно криминален какъвто се очаква, като разбира се, веднага трябва да подчертаем, че подобни деяния са както укорими, така и наказуеми. Тук спор не може да има. Съдията каза, че няма опасност от укриване, защото той живее на семеен адрес в собствено жилище в Бистрица, доколкото разбрах лично негово. По отношение опасността от извършване на ново престъпление, тук единия фактор, обичайния е криминалното минало каквото в случая такова няма, напълно чисто съдебно досие, няма каквито и да е противообществени прояви, нищо, няма нарушения, няма актове, но понеже аз затова и започнах с високата стойност е изключително висока сама по себе си се приема, че обосновава опасност от извършване на ново престъпление, тоест да седне и пак да употреби алкохол и евентуално да се качи на автомобила."

#шофьор с 4,6 промила #задържане под стража #мярка

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