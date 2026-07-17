Оставиха в ареста мъжа, хванат с 4,6 промила алкохол зад волана

Мъжът, който беше хванат да шофира с рекордните 4,6 промила в алкохол в кръвта, остава в ареста.
Според съда, ако мъжът остане на свобода, има опасност да извърши ново престъпление. Милен Груев беше арестуван на 15-ти юли и задържан за 72 часа. Той е бивш служител на МВР и е без криминално минало. Мярката подлежи на обжалване.
Огнян Стойчев, адвокат на Милен Груев: "Най-тежката мярка беше наложена, уважиха искането на прокуратурата, както се досещате, с оглед на изключително високата стойност на алкохолната проба. Ако не беше, честно казано, тази висока стойност на пробата, случаят не би бил особено интересен, профилът категорично не е кръвожадно криминален какъвто се очаква, като разбира се, веднага трябва да подчертаем, че подобни деяния са както укорими, така и наказуеми. Тук спор не може да има. Съдията каза, че няма опасност от укриване, защото той живее на семеен адрес в собствено жилище в Бистрица, доколкото разбрах лично негово. По отношение опасността от извършване на ново престъпление, тук единия фактор, обичайния е криминалното минало каквото в случая такова няма, напълно чисто съдебно досие, няма каквито и да е противообществени прояви, нищо, няма нарушения, няма актове, но понеже аз затова и започнах с високата стойност е изключително висока сама по себе си се приема, че обосновава опасност от извършване на ново престъпление, тоест да седне и пак да употреби алкохол и евентуално да се качи на автомобила."