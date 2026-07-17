Оставиха в ареста мъжа, хванат с 4,6 промила алкохол зад волана

Мъжът, който беше хванат да шофира с рекордните 4,6 промила в алкохол в кръвта, остава в ареста.

Според съда, ако мъжът остане на свобода, има опасност да извърши ново престъпление. Милен Груев беше арестуван на 15-ти юли и задържан за 72 часа. Той е бивш служител на МВР и е без криминално минало. Мярката подлежи на обжалване.