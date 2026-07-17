БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна, заяви премиерът.

Румен Радев – министър-председател: „Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала тази декларация.“

Радев обясни, че министър Велислава Петрова е била в Киев по повод националния празник на Украйна, но и за да продължи започнатите официални разговори със Зеленски.

Румен Радев – министър-председател: „Това са три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми – взаимноизгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украйна за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите хранилища в Европа, искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази инициатива.“

Премиерът подчерта, че позицията на България остава непроменена.

Румен Радев – министър-председател: „Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел пред нашите партньори, и в Анкара, и в Прага. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства.“

Външният министър обясни казуса около декларацията така.

Велислава Петрова – министър на външните работи: „Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различни формати. Нашата позиция остава същата, каквато беше и преди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по начина, по който те искат.“

По повод процедурата по прекомерен дефицит премиерът заяви, че стремежът е през следващата година той да бъде свит.

Румен Радев – министър-председател: „Аз вярвам, че ще направим така, със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи и без замразяване на пенсиите, да продължим напред и да намаляваме дефицита.“

Той опроверга и твърденията на опозицията, че има замразяване на плащанията през настоящата година за издръжка.

Румен Радев – министър-председател: „Има сериозно увеличение за хората с увреждания. Направете справка – това са много, много милиони. Направете справка и за личните асистенти колко много средства се дават. Пенсиите се повишиха със 7,8%, заплатите тази година се повишиха с 5%, има и много други повишения.“

Той коментира и предоговарянето на договора с „Боташ“.

Румен Радев – министър-председател: „В този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената и за регазификация, и за пренос от „Боташ“. Така маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.“

И не спести критики към предишни правителства, които не са направили нужното договорът с „Боташ“ да се реализира.

#своя интерес #премиерът Румен Радев #войната в Украйна #киев #декларация #България

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
5
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
6
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Политика

КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
Христо Дикански е назначен за зам.-министър на външните работи Христо Дикански е назначен за зам.-министър на външните работи
Чете се за: 00:10 мин.
ПП предлага намаляване на дефицита и пакет от мерки за бизнеса, работещите и социалните сфери ПП предлага намаляване на дефицита и пакет от мерки за бизнеса, работещите и социалните сфери
Чете се за: 02:45 мин.
Шишков: Ако започнем да подменяме и подменените мантинели ще изпаднем в нелепа ситуация Шишков: Ако започнем да подменяме и подменените мантинели ще изпаднем в нелепа ситуация
Чете се за: 01:50 мин.
Ивайло Мирчев иска свикване на КСНС заради геополитическите рискове и енергийната сигурност Ивайло Мирчев иска свикване на КСНС заради геополитическите рискове и енергийната сигурност
Чете се за: 02:45 мин.
ДПС сезира прокуратурата, че Демерджиев признава за незаконно разследване ДПС сезира прокуратурата, че Демерджиев признава за незаконно разследване
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Факултета" (СНИМКИ) Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Факултета" (СНИМКИ)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гренландия – горещата точка в отношенията Европа - САЩ Гренландия – горещата точка в отношенията Европа - САЩ
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ