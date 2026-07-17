Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя

Външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна, заяви премиерът.

Румен Радев – министър-председател: „Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала тази декларация.“

Радев обясни, че министър Велислава Петрова е била в Киев по повод националния празник на Украйна, но и за да продължи започнатите официални разговори със Зеленски.

Румен Радев – министър-председател: „Това са три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми – взаимноизгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украйна за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите хранилища в Европа, искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази инициатива.“

Премиерът подчерта, че позицията на България остава непроменена.

Румен Радев – министър-председател: „Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел пред нашите партньори, и в Анкара, и в Прага. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства.“

Външният министър обясни казуса около декларацията така.

Велислава Петрова – министър на външните работи: „Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различни формати. Нашата позиция остава същата, каквато беше и преди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по начина, по който те искат.“

По повод процедурата по прекомерен дефицит премиерът заяви, че стремежът е през следващата година той да бъде свит.

Румен Радев – министър-председател: „Аз вярвам, че ще направим така, със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи и без замразяване на пенсиите, да продължим напред и да намаляваме дефицита.“

Той опроверга и твърденията на опозицията, че има замразяване на плащанията през настоящата година за издръжка.

Румен Радев – министър-председател: „Има сериозно увеличение за хората с увреждания. Направете справка – това са много, много милиони. Направете справка и за личните асистенти колко много средства се дават. Пенсиите се повишиха със 7,8%, заплатите тази година се повишиха с 5%, има и много други повишения.“

Той коментира и предоговарянето на договора с „Боташ“.

Румен Радев – министър-председател: „В този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената и за регазификация, и за пренос от „Боташ“. Така маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.“

И не спести критики към предишни правителства, които не са направили нужното договорът с „Боташ“ да се реализира.