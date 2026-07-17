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Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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вандали изпочупиха съоръжения новия спортен комплекс хасково
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Вандалска проява в новостроящия се спортен комплекс в Хасково. Още преди откриването му хулигани съсипаха настилки, ограждения, врати и други съоръжения. От общината настойчиво молят хората да пазят придобивката, защото е за всички. А най-вече за децата - спортисти.

Станислав Дечев - кмет на Община Хасково: "Влизат единия път с кросов мотор, имаше случай с тротинетка в самото игрище, късат се треви, разнасят се, режат се мрежи, за да могат да влезнат, въпреки че навсякъде има табели, че обектът е все още строителен. Глобяваме - административен акт е, стойността, цената е самата глоба, която получават. Не можем да хванем всеки един, затова според мен най-правилното нещо е с призиви да се обърнем към децата си, към съседа си, към приятели - това всичко е за нас, трябва да го пазим."

#изпочупиха съоръжения #Хасково #спортен комплекс #вандали

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