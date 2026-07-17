Слънчево и горещо време до края на седмицата

В следобедните часове, в по-голямата част от страната ще остане слънчево и само на места ще превали и прегърми. Ще бъде горещо, с максимални температури в повечето райони - между 33 и 38°, в София – около 31°, по Черноморието – между 28 и 30°. Ще духа слаб североизточен, на морския бряг – умерен, югоизточен вятър.

И утре ще бъде слънчево, а след обяд – горещо. Валежи и гръмотевици ще има главно в планинските райони през втората половина на деня. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37°, в София – около 33°. Вятърът ще е слаб, до умерен от изток, по Черноморието – от североизток.

Слънчево ще е и на морския бряг със следобедни, временни увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са между 28 и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен - северозападен вятър.

В неделя, още от сутринта ще има валежи в северозападните райони, но в останалата част от страната, денят ще започне със слънчево време. По-късно през деня превалявания и гръмотевици ще има в северозападната половина от страната. Ще се задържи горещо, но в западните части от Дунавската равнина ще започне понижение на температурите.

През следващите дни със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и захлаждането ще продължи. Ще има и много райони с валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни явления се очакват във вторник и сряда.