БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:17 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево и горещо време до края на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове, в по-голямата част от страната ще остане слънчево и само на места ще превали и прегърми. Ще бъде горещо, с максимални температури в повечето райони - между 33 и 38°, в София – около 31°, по Черноморието – между 28 и 30°. Ще духа слаб североизточен, на морския бряг – умерен, югоизточен вятър.

И утре ще бъде слънчево, а след обяд – горещо. Валежи и гръмотевици ще има главно в планинските райони през втората половина на деня. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37°, в София – около 33°. Вятърът ще е слаб, до умерен от изток, по Черноморието – от североизток.

Слънчево ще е и на морския бряг със следобедни, временни увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са между 28 и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен - северозападен вятър.

В неделя, още от сутринта ще има валежи в северозападните райони, но в останалата част от страната, денят ще започне със слънчево време. По-късно през деня превалявания и гръмотевици ще има в северозападната половина от страната. Ще се задържи горещо, но в западните части от Дунавската равнина ще започне понижение на температурите.

През следващите дни със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и захлаждането ще продължи. Ще има и много райони с валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни явления се очакват във вторник и сряда.

#захлаждане и валежи #топло и слънчево време #слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
5
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
6
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия –...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Времето

НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат
Още по-горещо време в петък Още по-горещо време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
Горещо време до неделя, съществено захлаждане през новата седмица Горещо време до неделя, съществено захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.
Слънчево, на места с превалявания и гръмотевици, в следобедните часове Слънчево, на места с превалявания и гръмотевици, в следобедните часове
Чете се за: 02:15 мин.
Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък
Чете се за: 02:55 мин.
Очаква ни горещо време в близките дни Очаква ни горещо време в близките дни
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе" в София Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе" в София
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 – единствено в ефира на БНТ Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 – единствено в ефира на БНТ
Чете се за: 03:17 мин.
Национални отбори
Доналд Тръмп: Китай незаконно е придобил данните на 220 милиона...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Демерджиев е предоставил на американските власти информация,...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ