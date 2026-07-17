Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова

Няма противоречия по отношение на политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод подкрепената от външния ни министър декларация в Киев.

Подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи.

Илияна Йотова, президент на България: "Според мен няма никакви противоречия. Моят богат опит с европейски документи във външната политика многократно съм се сблъскала с подобни декларации, за което и вие, вероятно, питате. Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми.".

Президентът присъства на демонстрации в Бургаския залив - част от националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2026", което навлиза в ключова фаза.

Илияна Йотова, президент: "Възхитена съм и изключително удовлетворена от това, което видях през последните няколко часа. Това е едно изключително важно учение, в което участват Военноморските сили, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, както и нашите съюзници и партньори."

По думите ѝ са необходими повече инвестиции.