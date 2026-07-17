Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана със санкциите по закона "Магнитски"

Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон "Магнитски" от лица и структури в България. Изявлението беше направено пред Нова телевизия след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати.

Според Демерджиев внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избегнат ограниченията. Вътрешният министър посочи, че не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Материалите ще бъдат представени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Предстоят и срещи със заместник главния прокурор.