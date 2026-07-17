Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала

В Пловдив днес започва музикалният фестивал PHILLGOOD, който се провежда за пръв път.

Три сцени на Гребния канал ще се срещнат хиляди фенове с едни от най-големите имена на световната музикална сцена. Събитието събира световни звезди като The Cure, Gorillaz и Moby.

Следващата седмица отново в продължение на три дни на Гребната база ще си дадат среща почитателите на тежката музика, защото там ще се проведе друг обичан фестивал - Hills Of Rock.

Засилено полицейско присъствие ще следи за обществения ред и безопасността на движението по време на двата големи музикални фестивала.