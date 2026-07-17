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Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала

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Снимка: община Пловдив
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В Пловдив днес започва музикалният фестивал PHILLGOOD, който се провежда за пръв път.

Три сцени на Гребния канал ще се срещнат хиляди фенове с едни от най-големите имена на световната музикална сцена. Събитието събира световни звезди като The Cure, Gorillaz и Moby.

Следващата седмица отново в продължение на три дни на Гребната база ще си дадат среща почитателите на тежката музика, защото там ще се проведе друг обичан фестивал - Hills Of Rock.

Засилено полицейско присъствие ще следи за обществения ред и безопасността на движението по време на двата големи музикални фестивала.

#музикален фестивал #Пловдив

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