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Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията на шофьорите, употребили алкохол?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Как алкохолът променя възприятията и реакциите на шофьорите? След фрапиращите случаи в последните дни, при които водачи караха автомобилите си с над 3-4 промила алкохол в кръвта, екип на БНТ направи експеримент със симулационни очила. Те показват начина, по който се променя видимостта и възприятието.

На полигон екип на БНТ се среща с рали състезателя Димитър Илиев. За експеримента използват очила, които симулират състоянието на човек при концентрация от 1,5 промила, и едно елементарно упражнение.

БНТ: „Изключително замъглено се вижда. Много неясен образ. Усещането е ужасно. Конусите почти не се виждат, даже бих казала, че почти двойно ги виждам.“

Димитър Илиев – пътен експерт, рали състезател: „Изключително безотговорно отношение. Представи си какво е усещането на тези хора, които са били заловени с 3-4 промила.“

Д-р Александър Канчелов – психиатър: „Има принципно променена себеоценка и критичност към ситуацията. Без да го осъзнават. Аз мятам, че това е един от основните проблеми. Осъзнато решение със съзнанието, че всичко е наред и няма да има никакъв проблем. А всъщност след една-две чашки повече проблемите вече са започнали и рискът от тежък инцидент е непредвидим.“

Димитър Илиев – пътен експерт, рали състезател: „Ако погледнем статистиката, най-много инциденти стават заради човешкия фактор. Разбира се, ние ще продължим да правим грешки, но когато грешката е след веселба, качил си се, след като знаеш, че си пил алкохол, вече тогава виждаш – възприятията са съвсем различни, преценката е тотално погрешна, не можеш да разбереш дори къде се намираш точно на пътя и инцидентите са неизбежни. И най-лошото е, че дава допълнително самочувствие за усещане за някакво надмощие, за някакви свръхсили, които ти реално съвсем не притежаваш в такъв момент.“

Вижте повече в репортажа на Теодора Георгиева

#симулационни очила #симулация #пиян шофьор #алкохол

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