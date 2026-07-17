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Още по-горещо време в петък

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони - и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 38°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие ще бъде с краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 22° - 24°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, по-интензивни в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб североизточен, по най-високите части умерен, от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В събота ще бъде слънчево, с още по-високи дневни температури - между 33° и 38°. По Черноморието ще се задържат между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще бъде слаб.

В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми, на повече места в Западна и Северна България. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна постепенно ще се обръща от запад, все още ще е слаб. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.

В началото на новата седмица със силен вятър от северозапад ще продължи да прониква по-хладен въздух и захлаждането ще продължи. Въздушната маса ще е силно неустойчива - ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник.

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