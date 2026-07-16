Среднощна проверка на НАП в центъра на Пловдив (СНИМКИ)

Среднощна проверка на НАП в Пловдив. Акцията започна преди около час в центъра на града.

В пловдивския квартал "Капана" и в този момент продължава акцията на данъчните. След засилените проверки, които стартираха в началото на месеца по Черноморието, очевидно сега на прицел са и обектите във вътрешността на страната, особено тези, които през летния сезон привличат повече клиенти, като заведенията в "Капана", които са обект на проверките тази вечер.

Инспекторите обичайно следят за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти, както и дали служителите работят на трудови договори и дали осигуровките им са върху реалния размер на заплатите.

Анна Митова - директор на Дирекция "Комуникации" в НАП: "През последните два дни в Пловдив, основно в "Капана" са проверени 36 заведения. Нарушенията, които са констатирани към този момент са 10 - те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност. Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70."

снимки: Деница Торньова, БНТ

Най-честото нарушение остава неиздаването на касов бон. От НАП напомнят, че санкциите в тези случаи са от 100 до 2000 лева, а при повторно нарушение глобата се удвоява. При липса на фискално устройство глобите варират от 300 до над 10 000 лева. Освен за данъчни нарушения, НАП следят и движението на цените след въвеждането на еврото. В тази връзка от началото на годината има издадени 1500 акта.