БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:35 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Работа-мечта: Платените зрители на Световното по футбол

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един Мондиал, изпълнен с емоции и обрати – от залеза на легенди като Роналдо и Модрич, през фурията Кабо Верде и непобедимия норвежки дух – професионалните зрители Кевин Акото и Остин Франклин изживяха всичко това срещу заплащане.

Американският носител на правата за излъчване „Фокс“ построи специална стъклена будка в сърцето на Ню Йорк – Таймс Скуеър, където двамата късметлии прекарват дните, в които има мачове.

Освен да гледат зрелищните двубои, те излизат и общуват с фенове от цял свят. А тълпите стават огромни.

Остин Франклин, главен зрител на Световното първенство: „Веднъж видях между 50 и 100 хиляди бразилци, с които пяхме футболни песни на път към Таймс Скуеър. Подариха ми футболен екип, защото казаха, че имам бразилския дух. Това, че съм рус, сигурно е помогнало.“

В хода на първенството Кевин и Остин публикуваха съдържание в социалните мрежи, коментираха мачовете и общуваха с последователи.

А на въпроса кои фенове са им любими:

Кевин Акото, главен зрител на Световното първенство: „Трудно е, но може би тези от Централна или Южна Америка. Страстта, с която гледат, е феноменална.“

ФИФА все още не е раздала правата за излъчване на следващия Мондиал, но двамата зрители са готови за още мачове. Дори Джани Инфантино да увеличи отборите от 48 на 64, както загатна тази седмица.

#зрители на световното #Световното първенство по футбол

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
4
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
5
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха...
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в пернишкия квартал "Изток"
6
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: САЩ и Канада

САЩ ограничават продължителността на визите за чуждестранни студенти и журналисти
САЩ ограничават продължителността на визите за чуждестранни студенти и журналисти
Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в САЩ Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в САЩ
Чете се за: 01:52 мин.
Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави
Чете се за: 00:52 мин.
65 делегации в САЩ на среща срещу крайно левия тероризъм 65 делегации в САЩ на среща срещу крайно левия тероризъм
Чете се за: 00:32 мин.
Ще изследват нивата на тестостерон в американската армия Ще изследват нивата на тестостерон в американската армия
Чете се за: 01:50 мин.
Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на Мондиал 2026 и ще връчи трофея на победителя Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на Мондиал 2026 и ще връчи трофея на победителя
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев
Чете се за: 04:32 мин.
По света
След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със...
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ