Работа-мечта: Платените зрители на Световното по футбол

Един Мондиал, изпълнен с емоции и обрати – от залеза на легенди като Роналдо и Модрич, през фурията Кабо Верде и непобедимия норвежки дух – професионалните зрители Кевин Акото и Остин Франклин изживяха всичко това срещу заплащане.

Американският носител на правата за излъчване „Фокс“ построи специална стъклена будка в сърцето на Ню Йорк – Таймс Скуеър, където двамата късметлии прекарват дните, в които има мачове.

Освен да гледат зрелищните двубои, те излизат и общуват с фенове от цял свят. А тълпите стават огромни.

Остин Франклин, главен зрител на Световното първенство: „Веднъж видях между 50 и 100 хиляди бразилци, с които пяхме футболни песни на път към Таймс Скуеър. Подариха ми футболен екип, защото казаха, че имам бразилския дух. Това, че съм рус, сигурно е помогнало.“

В хода на първенството Кевин и Остин публикуваха съдържание в социалните мрежи, коментираха мачовете и общуваха с последователи.

А на въпроса кои фенове са им любими:

Кевин Акото, главен зрител на Световното първенство: „Трудно е, но може би тези от Централна или Южна Америка. Страстта, с която гледат, е феноменална.“

ФИФА все още не е раздала правата за излъчване на следващия Мондиал, но двамата зрители са готови за още мачове. Дори Джани Инфантино да увеличи отборите от 48 на 64, както загатна тази седмица.