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МВнР предупреждава за извънредно положение във Вашингтон и Орегон заради пожарите

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Снимка: БТА
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Ситуационният център на МВнР уведомява, че множеството активни горски пожари в северозападната част на САЩ, особено в щатите Вашингтон и Орегон, продължават да причиняват значителни материални щети, поради което местните власти са обявили извънредно положение и извършват мащабни евакуации на населението. Най-усложнена е обстановка в района на гр. Спокейн, щата Вашингтон и в района на планината Стинкингуотър, щата Орегон. Издадени са предупреждения за влошено качество на въздуха за почти цялата територия на Орегон, като в близост до nационалната гора "Очоко", са отчетени опасни за здравето стойности.

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи се на териториите щатите Орегон и Вашингтон, да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост.

Също така съветват да се избягват районите със силно замърсен въздух, да се ограничи престоя на открито, особено на малките деца, възрастните хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха.

Пребиваващите в посочените щати следва да се информират редовно от интернет страницата на Northwest Interagency Coordination Center (NWCC) за развитието на пожарите и предприетите мерки, включително въведените евакуационни заповеди, затворените пътни участъци, местата за временен подслон.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие можете да се обръщате към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните контакти:

  • +1 310 478 6700; +1 310 437 3606; електронен адрес: consulate.losangeles@mfa.bg

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР:

  • +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; електронен адрес: сrisis@mfа.bg

От МВнР препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/usa и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано" достъпно на app.mfa.bg. Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

#щатите Вашингтон и Орегон #извънредно положение в САЩ #МВнР, #САЩ #горски пожари

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