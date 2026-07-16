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След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Институциите обсъждат нови мерки, но край село Раждавица няма кой да спре рисковите скокове в реката

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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След трагичния инцидент край село Пастух, при който в река Струма загинаха две деца и двама възрастни, институциите в Кюстендил търсят начин да обезопасят реките и водоемите. Докато се обсъждат бъдещи мерки обаче, деца продължават да се къпят и да скачат на опасни места.

Местността „Чардака“ край кюстендилското село Раждавица е любимо място сред децата за екстремни преживявания през лятото.

БНТ: Скачате ли от скалите?

- Да.

БНТ: Не е ли много високо?

- Не.

БНТ: А сами ли сте, без родители?

- Без. Ние не ходим с родителите, то е близко.

Редовните посетители тук са между 10 и 15 годишни.

Стоян Раждавички, кмет на с. Раждавица: "Там има един хубав, дълбок вир. Но в същото време, както е дълбок, така и опасен. Защото има и подводни скали отдолу, можеш да си счупиш крак, глава, опасно е."

Румен Тодоров, член на Водния клуб към БТС: "Скалата е висока 5-6 метра, дълбочината на реката в момента е около 2,5 метра… най-лесно е да се сметне колко се потъва надолу."

Кметът многократно е поставял предупредителни табели, но те изчезват бързо. Подавал е и сигнали до полицията, но това не спира децата.

Стоян Раждавички, кмет на с. Раждавица: "Трябва да седи човек там постоянно."

Оказва се, че на практика няма институция, която санкционира къпането и скачането на забранените места.

Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил: "Да, викам органите на МВР. Единственото, което могат да направят е справка за лицата, които са вътре. Докато няма санкции, няма органи, които да контролират. Ситуацията няма да се подобря, напротив ще се влошава."

Затова местната власт настоява повече институции да получат правомощия да контролират опасните участъци.

инж. Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил: "Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури… те могат да гледат и за нелегално плажуващи в опасни райони. Също така това са горските стопанства, защото и те много често обикалят в района на реките, МВР, също и на нас като общини да ни вменят, ако щете и РЗИ."

Като допълнителна мярка Община Кюстендил ще постави указателни табели за наличието на автоматични дефибрилатори в кметствата на някои населени места. Обсъждат се още интерактивна карта на рисковите участъци. Но докато институциите обсъждат кой и как да носи отговорност, край Раждавица опасната практика продължава. Само присъствието на екипа ни спря днес три деца да скочат в реката.

Автори: Аксения Ангелова, Станислава Христова

#с. Ръждавица #трагедията в Струма #скачане #Скокове във вода #Община Кюстендил

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