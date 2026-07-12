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Деца скачат от 13-метров мост в Струма въпреки фаталните рискове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Трагедията в Пастух, при която загинаха две деца и техните баба и дядо, отново постави въпроса за безопасността край реките и забраната за къпане в неохраняеми водоеми. Екип на БНТ откри опасна практика в района на Кресненското дефиле, която продължава необезпокоявано от години. Деца скачат от близо 13-метров мост в река Струма. Кой носи отговорност?

Един скок. Няколко секунди адреналин. Риск, който може да струва човешки живот. Това е 13-метровият мост, известен като „Дъгата“. Всяко лято той се превръща в място за опасно предизвикателство. Десетки деца скачат от него в река Струма. Някои са едва на 10 години. Децата осъзнават, че е опасно. Затова докато едни скачат, други остават във водата, готови да помогнат, ако нещо се обърка.

„Или да не потъне, или да не тръгне надолу някъде. Само веднъж там нещо като беше скочил отгоре и много надолу беше отишъл и ние се бяхме нещо стреснали, ама излезе.“

И ако от тук реката е дълбока около 3 метра, то от другата страна на моста тя достига едва 1 метър. Което означава, че всеки един скок може да се окаже фатален. Преди пет години момче оцелява по чудо, след като му прилошава и пада точно от това място.

Цветан Цветков: „Като падне може да се забие долу в земята, да няма вода. И общината, и родителите, трябва си контрол от тях.“

След като станахме свидетели на поредните опасни скачания, екипът ни сигнализира институциите. От община Симитли, на чиято територия е съоръжението, казаха, че не са били запознати с опасната тенденция, но и че не могат да осигурят постоянен контрол.

Апостол Апостолов, кмет на община Симитли: „На всички опасни участъци е пусната заповед от мен да не се скача и да не се правят каквито и да е такива щуротии. Нито имаме хора, с които да разполагаме да се движат всеки ден по реката и да осъществяват някакъв контрол, нито имаме такива възможности.“

И докато институциите разчитат основно на забрани, децата необезпокоени продължават да търсят силни усещания по поречието на Струма.

Станимир Станимиров, председател на рафтинг клуб: „В дефилето имаме 7 - 8 бързея, които някои са по-опасни и ако не познаваш тихото място, зад завоя като започне бързея може да те дръпне.“

Това лято реката е по-пълноводна от обичайното, рискът – още по-голям. Не видяхме нито една предупредителна или забранителна табела и в този участък на Струма. И докато контролът остава ограничен, един скок продължава да дели адреналина от трагедията.

#фатални рискове #скачат #13-метров мост #деца

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